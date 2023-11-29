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14:20 (мск), источник: "Российская газета"

В Волгоградской области на неделю отключат воду 20-тысячному городу

В Волгоградской области город Котово, с населением около 20 тысяч человек, на неделю будет отключен от водоснабжения из-за ремонтных работ.

Источник: AP 2023

Подвоз питьевой и технической воды населению и социальным объектам будет осуществляться автомобильными цистернами.

«С 30 ноября по 5 декабря в связи с врезкой шести технических вставок для соединения с новым водоводом Филино-Котово планируется приостановка подачи воды», — говорится в сообщении администрации Котовского района.

Школьники, кроме учащихся 11 классов, будут отправлены на дистанционное обучение, а в детских садах создадут дежурные группы.

Доставка воды пожилым и одиноким людям будет осуществляться социальными работниками и волонтерами.

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