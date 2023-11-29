В Волгоградской области на неделю отключат воду 20-тысячному городу

Подвоз питьевой и технической воды населению и социальным объектам будет осуществляться автомобильными цистернами.
«С 30 ноября по 5 декабря в связи с врезкой шести технических вставок для соединения с новым водоводом Филино-Котово планируется приостановка подачи воды», — говорится в сообщении администрации Котовского района.
Школьники, кроме учащихся 11 классов, будут отправлены на дистанционное обучение, а в детских садах создадут дежурные группы.
Доставка воды пожилым и одиноким людям будет осуществляться социальными работниками и волонтерами.