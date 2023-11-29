14:21 (мск), источник: АиФ Волгоград
Новость о падении дрона в пригородном районе Волгограда назвали фейком
По мнению опровергающих информацию, видео выложили в сообщении о ЧП в Городищенском районе, чтобы запугать жителей и посеять панику.
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Разлетевшаяся накануне в Telegram информация о том, что в Городищенском районе упал беспилотник, названа фейком.
Как сообщили авторы канала «Война с фейками. Волгоградская область», видео, размещенное в мессенджере, было в свое время записано в Подмосковье.
Мало того, что ролик не имеет никакого отношения к Городищенскому району, так еще и «просроченное» -Telegram-канал «Осторожно, Москва», разместил его еще 19 ноября. В рассказе водителя о том, как пострадал его автомобиль от атаки дрона и что происходит вокруг, сплошь нецензурные выражения.
По мнению авторов «Войны с фейками», видео выложили в сообщении о происшествии в Волгоградской области, чтобы запугать ее жителей и посеять панику.
Ранее сообщалось, что во время массовой атаки дронов на РФ три были сбиты над Волгоградской областью.