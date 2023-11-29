В Пермском крае хотят ввести плату за посещение охраняемых пещер

«Рассматривается вопрос введения платы за посещение особо охраняемых пещер, находящихся на территории региона, как наиболее хрупких элементов природных экосистем», — сообщает пресс-служба со ссылкой на краевое минприроды.
Также прорабатывается вопрос о расширении перечня природных парков в регионе, за посещение которых берется плата, в список планируется, например, включить, плато Кваркуш (горный хребет в бассейне реки Вишеры).
Ранее в 2023 году власти ввели плату за визит на особо охраняемые территории регионального значения: пока сбор действует на трех пилотных территориях: парк «Пермский», «Колчимский (Помяненный камень)», «Полюдов камень».