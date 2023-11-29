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14:07 (мск), источник: РИА Новости

В Пермском крае хотят ввести плату за посещение охраняемых пещер

ПЕРМЬ, 29 ноя — РИА Новости. Плату за посещение особо охраняемых пещер планируют ввести в Пермском крае, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.

Источник: © РИА Новости

«Рассматривается вопрос введения платы за посещение особо охраняемых пещер, находящихся на территории региона, как наиболее хрупких элементов природных экосистем», — сообщает пресс-служба со ссылкой на краевое минприроды.

Также прорабатывается вопрос о расширении перечня природных парков в регионе, за посещение которых берется плата, в список планируется, например, включить, плато Кваркуш (горный хребет в бассейне реки Вишеры).

Ранее в 2023 году власти ввели плату за визит на особо охраняемые территории регионального значения: пока сбор действует на трех пилотных территориях: парк «Пермский», «Колчимский (Помяненный камень)», «Полюдов камень».

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