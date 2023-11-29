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14:00 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Средняя зарплата кузбассовцев выросла на 12,5% и составила 62,5 тыс

Кемеровостат опубликовал очередную статистику.

По данным Кемеровостата, средняя зарплата кузбассовцев выросла на 12,5% (по сравнению с сентябрём 2022 года) и составила в сентябре 2023 года 62,5 тыс. рублей.

Самые большие зарплаты оказались у учёных за научные исследования и разработки (108 тыс. рублей в среднем), сотрудников добычи полезных ископаемых (за добычу угля сумма в среднем составляет 97 тыс. рублей в месяц) и производства кокса и нефтепродуктов (82 тыс. рублей). Самые низкие зарплаты у производителей мебели (15 тыс. рублей), одежды (19 тыс. рублей) и кожаных изделий (21 тыс. рублей).

Мы писали, что у кемеровских таксистов оказался самый высокий доход и что 80% компаний в Кемерове увеличивали зарплату сотрудникам в текущем году.

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