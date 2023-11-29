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14:36 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Побережье Черного моря готовится встретить новый штормовой удар

Все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности.

Сейчас в Аннаполисе: Аннаполис: -4° 3 м/с 54% 767 мм рт. ст. +3°
Источник: РИА "Новости"

На побережье Черного моря все экстренные службы готовятся к новому шторму, который может принести порывы ветра до 25 метров в секунду. Сейчас штормовое предупреждение продолжает действовать в регионах Крыма, Севастополя и Краснодарского края.

Вероятно, приближение нового шторма может повлечь за собой ухудшение погодных условий в данных регионах. Население призывается быть бдительным и соблюдать меры предосторожности.

Метеорологические службы следят за развитием ситуации и предоставляют регулярные обновления и рекомендации.

Ранее в Краснодарском крае метеорологи объявили штормовое предупреждение до конца дня 30 ноября 2023 года. Ожидается сложный комплекс метеорологических явлений, включая сильный дождь, грозы, град и сильный ветер с порывами до 29 м/с в отдельных районах.

Напомним, ранее ураган с рекордной скоростью ветра до 144 км/ч обрушился на Черноморское побережье России, вызвав серьезные последствия в Крыму и Краснодарском крае. По данным центра погоды «Фобос», в Крыму выпало до 33 мм осадков, а на Кубани — до 43 мм. Серьезно пострадала Анапа, где в ночь на 27 ноября шторм выкинул на мель сухогруз под флагом Белиза. По данным краевого оперштаба, розлива нефтепродуктов из-за аварии судна не наблюдается. Кроме того, море прошло через арку центрального пляжа. В городе отменили занятия в школах и детских садах.

Анапа не может оправиться от шторма: мост разрушен, кафе и арт-объекты перевернуты.

На курорте ликвидируют разрушения после урагана.

Также в Сочи ранее из-за падения деревьев на железнодорожные пути произошла задержка поездов, а аэропорт продолжает работу в условиях шторма. В мэрии курорта посчитали все поваленные ветром деревья. Их оказалось не меньше 70. В городе продолжают ликвидировать последствия стихии. Впрочем, некоторые туристы рискнули бросить вызов стихии, решив искупаться в бушующем море.

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