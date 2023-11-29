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16:11 (мск), источник: m24.ru

Главная новогодняя ель страны приедет в Кремль 13 декабря

Главную новогоднюю ель России спилят 11 декабря в Подмосковье, а 13 декабря ее доставят в Кремль. Об этом ТАСС сообщили в Управлении делами российского президента.

Источник: Рослесинфорг

Там уточнили, что кремлевская ель украсит Соборную площадь. Ей 84 года, ее срубят в городском округе Щелково, сказал собеседник агентства.

Он добавил, что высота хвойного дерева составляет 25 метров, размах веток — 10 метров, а диаметр ствола — 60 сантиметров.

В Управлении прокомментировали, что конкурс на главную новогоднюю ель страны начался летом. Тогда специалисты в течение нескольких месяцев из 30 «кандидатов» выбирали лучшее дерево. Они обращали внимание на высоту, возраст и «внешние данные» — форму, окрас хвои, отсутствие сухих и сломанных веток. Кроме того, немаловажным фактором оказался подъезд к дереву, чтобы во время спиливания не повредить соседние, подчеркнули там.

Ранее сообщалось, что свыше 4,9 тысячи световых декоративных конструкций и свыше тысячи искусственных елей украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам. По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, особую атмосферу создадут новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды. Сейчас монтажные работы ведутся во всех столичных округах, их завершат до 1 декабря.

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