В Свердловской области похолодает до −27 градусов

В четверг, 30 ноября, дневная температура воздуха в регионе составит −2°…-7°, а ночная — −4°…-9°. Будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег, местами он будет умеренным. Также ожидается мокрый снег, временами с ледяным дождем, днем местами небольшой снег. Ночью и утром местами туман, гололедица. Ветер 3−8 м/с.
В пятницу, 1 декабря, на территории региона ночная температура воздуха составит −7°…-12°, в низинах до −17°. Днем воздух прогреется до −5°…-10°. В субботу, 2 декабря, ночью похолодает до −7°…-12°, на севере температура опустится до −14°…-19°. Днем воздух прогреется до −3°,-8°, на севере до −11°…-16°. Ожидается небольшой или умеренный снег. Ветер будет 3−8 м/с.
«После 5—7 декабря температура войдет в обычные декабрьские рамки, понизившись ночью до −14°…-19°, днем до −8°…-13°, на севере области будет холоднее нормы: ночью −20°…-27°, днем −14°…-19°», — сказано в сообщении ведомства.
Напомним, МЧС Свердловской области выпустило предупреждение о непогоде на территории региона. По данным спасателей, 30 ноября, в четверг, ожидается снег, ледяной дождь, гололед. Свердловчан попросили быть более бдительными.