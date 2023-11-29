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14:59 (мск), источник: Коммерсантъ

В Свердловской области похолодает до −27 градусов

На территории Свердловской области в ближайшие дни сохранится теплая погода. В первых числах декабря температура воздуха начнет постепенно снижаться. Как сообщили в пресс-службе Уральского гидрометцентра, после 5—7 декабря в регионе может похолодать до −27°.

Сейчас в Аннаполисе: Аннаполис: -4° 3 м/с 54% 767 мм рт. ст. +3°

В четверг, 30 ноября, дневная температура воздуха в регионе составит −2°…-7°, а ночная — −4°…-9°. Будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег, местами он будет умеренным. Также ожидается мокрый снег, временами с ледяным дождем, днем местами небольшой снег. Ночью и утром местами туман, гололедица. Ветер 3−8 м/с.

В пятницу, 1 декабря, на территории региона ночная температура воздуха составит −7°…-12°, в низинах до −17°. Днем воздух прогреется до −5°…-10°. В субботу, 2 декабря, ночью похолодает до −7°…-12°, на севере температура опустится до −14°…-19°. Днем воздух прогреется до −3°,-8°, на севере до −11°…-16°. Ожидается небольшой или умеренный снег. Ветер будет 3−8 м/с.

«После 5—7 декабря температура войдет в обычные декабрьские рамки, понизившись ночью до −14°…-19°, днем до −8°…-13°, на севере области будет холоднее нормы: ночью −20°…-27°, днем −14°…-19°», — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, МЧС Свердловской области выпустило предупреждение о непогоде на территории региона. По данным спасателей, 30 ноября, в четверг, ожидается снег, ледяной дождь, гололед. Свердловчан попросили быть более бдительными.

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