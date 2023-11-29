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15:02 (мск), источник: Om1.ru

Площадь Инженера Будагова будут перекрывать по ночам весь декабрь

Движение для транспорта будет ограничиваться с 24:00 до 5:00.

Источник: Om1.ru

В Новосибирске движение по площади Инженера Будагова будут останавливать по ночам. Соответствующее постановление опубликовала мэрия.

Согласно документам, с 4 по 31 декабря в ночное время — с 24:00 до 5:00 — введут временное прекращение движения по площади Инженера Будагова на следующих участках:

по направлению движения от ул. Фабричной в сторону ул. Большевистской, с объездом по ул. Спартака; по автодорожному путепроводу, с объездом по ул. Ипподромской, ул. Фабричной; по направлению движения от ул. Большевистской в сторону ул. Фабричной, с объездом по ул. Ипподромской.

Ограничение связано с проведением демонтажа Производственной фирмой «ВИС» башенных кранов стоек пилонов на четвёртом мосту. Знаки об ограничении движения на указанных участках установит застройщик моста.

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