17 лучших идей, где встретить Новый год 2024 в Москве

Столица преображается в преддверии самого любимого и волшебного праздника. Самое время подумать о том, где встретить Новый год 2024 в Москве. В статье подскажем несколько идей.
Новый год в Москве празднуется по традиции с размахом. Площади и улицы сияют тысячами гирлянд, магазины, кафе и рестораны придумывают красивейшие оформления, буквально каждый уголок так и просится в кадр. Фестивали, различные шоу, концерты — множество вариантов для того, чтобы незабываемо встретить Новый год 2024 в Москве.
Где встретить Новый год в Москве бесплатно
Отдохнуть на новогодних каникулах в столице можно без огромных трат, тем более что многие яркие праздничные площадки делают вход свободным.
Это небольшая, но очень атмосферная улица ежегодно входит в топ самых фотогеничных в столице. В новогоднюю ночь, да и не только, Никольская порадует гостей обилием света и удивительным декором зданий, создающих сказочную атмосферу.
Новый год в Москве невозможно представить без фейерверков. В разных уголках столицы запланировано не менее 30 праздничных салютов. Наиболее зрелищными обещают быть запуски в Парке Горького, Измайловском парке, Саду «Эрмитаж», на Поклонной горе.
Выставка достижений народного хозяйства по своему названию предполагает определенные достижения, в том числе — и в праздновании Нового года.
Посетители ВДНХ в новогоднюю ночь не будут разочарованы. Огромная площадь комплекса украшена миллионами огней, праздничными елками, интересной подсветкой. Действует самый большой каток. На представления нужны будут билеты, но прогуляться по территории ВДНХ можно свободно.
Парки в Москве в последнее время стали достопримечательностью. Во время каникул в них можно погулять и полюбоваться праздничной атмосферой, а еще поучаствовать в разных мероприятиях: творческих конкурсах, веселых спортивных состязаниях, концертах. В новогоднюю ночь можно посетить Парк Горького, «Сокольники», Измайловский, парки «Красная Пресня», «Ходынское поле», Сад «Эрмитаж».
5. Путешествие по станциям метро
Гостям столицы, которые редко бывают в Москве, может понравиться и такой вид развлечений. Во-первых, московское метро — одно из самых красивых в мире. Во-вторых, проезд в саму новогоднюю ночь будет бесплатным. Можно посетить разные уголки столицы, оценить новые станции и те, что давно признаны настоящими шедеврами архитектуры.
Где встретить Новый год в Москве с семьей
Новый год традиционно считается семейным праздником, но необязательно сидеть дома, за столом. В столице много развлечений для детей и родителей.
1. Посетить Красную площадь
На главной площади страны новогодняя ночь станет особенно яркой и увлекательной. Чего стоит только один бой курантов, услышанный вживую. Нарядный ГУМ-каток будет работать до трех часов (билеты стоит приобрести заранее). Праздничные мероприятия не дадут скучать никому.
Какой Новый год без ярмарки? В столице нет недостатка в них. Более 30 площадок участвуют в ежегодном нарядном фестивале «Путешествие в Рождество», который погружает в атмосферу боярской и купеческой Москвы. Дети особенно радуются новогодним подаркам прямо с прилавка. Зимние сувениры поднимут настроение, а русские блины с чаем не дадут замерзнуть. Новогодние ярмарки традиционно пройдут на Тверской улице, в парке «Сокольники», на Красной площади, на ВДНХ, на площади Революции.
3. Семейные гуляния на Поклонной горе
Народные гуляния здесь проводились еще с допетровских времен. На Поклонной организована туристическая зона: огромная елка, скульптуры изо льда, горки, масштабные инсталляции и море огней довершают праздничную картину. Новогодняя ночь здесь пройдет ярко и весело.
Отличным развлечением для всей семьи станет посещение столичных катков. Зарядитесь бодростью и хорошим настроением после обильных новогодних застолий.
В Москве катки есть в каждом районе. Самые известные: ВДНХ, на Красной площади, в Парке Горького, в Лужниках, в Измайловском парке.
Где встретить Новый год в Москве вдвоем
Что может быть романтичнее встречи Нового года вдвоем? Конечно, можно устроить уютный праздник дома, а можно придумать что-то поинтереснее.
1. Прогулка на теплоходе по Москве-реке
На борту теплохода гостей ожидает праздничный ужин, гала-концерт, шоу-программа, дискотека, праздничный салют. Продолжительность такого речного путешествия — 5−9 часов. Билеты лучше приобрести заранее, стоимость начинается от 20 000 рублей.
2. Ночной клуб или ресторан
В столице можно найти ресторан на любой вкус, но забронировать столик лучше заранее, поскольку всегда много желающих провести новогоднюю ночь именно таким образом.
3. Романтический ужин на высоте
Смотровые площадки в небоскребах Москвы станут персональным рестораном только для вас двоих. Наслаждайтесь угощением, обществом друг друга и видом на сверкающий мегаполис.
Самостоятельно организовать подобную встречу Нового года вряд ли получится, лучше обратиться к профессионалам. Лучше сделать заказ за несколько недель до события.
4. Прогулки по ночной Москве
Не хочется шумных мероприятий? Прогуляйтесь по ночной украшенной Москве: Тверская, Арбат, Никитская, улочки Замоскворечья… А если будет тихая погода, прогулка станет прекрасным романтическим дополнением к праздничному ужину.
Где встретить Новый год в Москве с друзьями
Новый год — прекрасный повод увидеться с друзьями, шумно и весело провести время. Тем более в современном ритме жизни, когда много дел. Где можно отметить Новый год в столице с друзьями?
Прогуляйтесь в центре — по Тверской. Традиционно она богата на веселые уличные развлечения: выступают музыканты и артисты, устраиваются локальные новогодние гуляния и небольшие карнавалы. Яркие ярмарки и вкусная еда на свежем воздухе дополнят атмосферу праздника.
Стильный парк в самом центре столицы будет празднично украшен. Даже просто гулять по нему, подняться на смотровую площадку, откуда открывается панорама на Кремль и Москва-реку, — большое удовольствие.
Эта историческая улица Москвы — одна из самых популярных. Здесь органично сочетаются исторические здания с современными магазинами и ресторанами. Просто гуляя по улице, можно найти различные способы весело провести время.
4. Посмотреть салют с высоты
Поднимитесь большой компанией на Воробьевы горы — одну из лучших смотровых площадок Москвы. Отсюда будет хорошо виден праздничный фейерверк. Его начнут запускать в час ночи.
Как подготовиться к встрече праздника
- Подумайте, где и с кем вы хотите отмечать Новый год. Исходя из этого, планируйте дальнейшую программу.
- Купите новогодние подарки. Даже если вы будете в большой компании, приготовьте милые презенты каждому. Это усилит общее настроение праздника.
- Одевайтесь тепло, если планируете гулять. Заболеть в новогодние каникулы — так себе приключение.
- Лучше продумать заранее маршрут и учесть возможные задержки, чтобы никуда не опоздать и не портить настроение.
Собрали самые популярные вопросы про Новый год в Москве.
1. Как Москву украсят на новогодние праздники?
Украшать столицу к Новому году начинают уже в ноябре, и к середине декабря, как правило, Москва уже вовсю сияет — используется более четырех тысяч световых конструкций: инсталляции, уличные арки, иллюминация на зданиях, огромные светящиеся фигуры.
С середины декабря в Москве открывается самый яркий фестиваль «Путешествие в Рождество», который объединяет 36 площадок в центре и некоторых районах столицы. Гостям предлагается окунуться в атмосферу боярской, купеческой, ремесленной Москвы, познакомиться с традициями прошлого и их современным прочтением.
2. Где погулять в Москве в новогодние праздники?
В новогодние каникулы гулять по столице — одно удовольствие. Хотите больше веселья — отправляйтесь на Никольскую улицу, Манежную, Театральную, Красную площади, на Тверскую и Арбат. Хотите, чтобы было спокойнее, но также и красиво? Гуляйте на Чистых и Патриарших прудах, по Бульварному кольцу, по Пречистенке, Цветному бульвару, на Воробьевых горах.
3. Куда можно сходить в Москве бесплатно на новогодние праздники?
Кроме прогулок по новогодней Москве, можно посетить бесплатные катки (например, в «Сокольниках», в Царицыно, на Чистых и Патриарших прудах). Некоторые музеи на время новогодних каникул отменяют плату за вход. Например, Дарвиновский музей, музей космонавтики, Дом Гоголя, музей-заповедник «Царицыно» и другие. С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте правительства Москвы.