14:42 (мск), источник: Время
Опубликован график работы катка в нижегородском парке «Швейцария»
Каток начнет работу 1 декабря в 10:00.
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График работы катка в нижегородском парке «Швейцария» опубликован в соцсетях пространства.
Каток начнет работу 1 декабря в 10:00. Билеты уже можно приобрести на сайте, кассы начнут работать в 09:30 первого дня прокатов.
Расписание сеансов катка:
В понедельник каток работать не будет.
В «Швейцарии» можно будет заточить коньки и взять их в прокат. Стоимость взрослого билета составит 250 рублей в будни и 400 рублей в выходные, детского — 100 рублей и 150 рублей.
Как и в прошлом году, каток будет находиться у детского центра.
Напомним, нижегородцам представили программу новогодних мероприятий.
Возрастное ограничение: 0+.