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14:42 (мск), источник: Время

Опубликован график работы катка в нижегородском парке «Швейцария»

Каток начнет работу 1 декабря в 10:00.

Источник: Парк «Швейцария» || Нижний Новгород

График работы катка в нижегородском парке «Швейцария» опубликован в соцсетях пространства.

Каток начнет работу 1 декабря в 10:00. Билеты уже можно приобрести на сайте, кассы начнут работать в 09:30 первого дня прокатов.

Расписание сеансов катка:

10:00—11:15;

12:00—13:15;

14:00—15:15;

16:00—17:15;

18:00—19:15;

20:00—21:15;

21:45—23:00 — только пятница, выходные и праздничные дни.

В понедельник каток работать не будет.

В «Швейцарии» можно будет заточить коньки и взять их в прокат. Стоимость взрослого билета составит 250 рублей в будни и 400 рублей в выходные, детского — 100 рублей и 150 рублей.

Как и в прошлом году, каток будет находиться у детского центра.

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