14:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Северное сияние может появиться в Воронежской области в ближайшие дни
На Земле прогнозируются сильные магнитные бури.
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С четверга, 30 ноября, по субботу, 2 декабря, прогнозируется мощная геомагнитная буря. По прогнозам, она поднимется до уровня G4, что считается очень сильным по шкале из пяти показателей. В связи с этим в южных регионах России, включая Воронежскую область, могут появиться северные сияния. Информацию об этом корреспонденту РИА «Воронеж» подтвердил основатель проекта AstroAlert Стас Короткий в среду, 29 ноября.
Сильная магнитная буря будет вызвана мощным корональным выбросом, который летит в сторону Земли. Предыдущие вспышки на Солнце расчистили ему путь, поясняют астрологи.
В последний раз жители Воронежской области могли наблюдать северное сияние в начале ноября. Редкое для региона явление заметили в разных районах области, а также в столице Черноземья. Тогда степень возмущенности магнитного поля Земли была на уровне G3.