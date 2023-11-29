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Спецоперация на Украине
15:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Режим повышенной готовности ввели в Краснодаре из-за непогоды

В Краснодаре прогнозируют сильный дождь 29 и 30 ноября.

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Источник: Комсомольская правда

Режим повышенной готовности ввели в Краснодаре из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В краевом центре действует штормовое предупреждение.

«29 и 30 ноября ожидается ухудшение погоды — сильный дождь в сочетании с грозой, градом, а также сильным ветром с порывами 20−23 м/с», — уточнили в мэрии.

Жителей и гостей Краснодара просят воздержаться от прогулок в местах с большим количеством деревьев и не оставлять вблизи них автомобили. При возникновении происшествий необходимо обращаться в экстренные службы по телефону ЕДДС «050» либо по номеру «112».

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