15:03 (мск), источник: Комсомольская правда
Режим повышенной готовности ввели в Краснодаре из-за непогоды
В Краснодаре прогнозируют сильный дождь 29 и 30 ноября.
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Режим повышенной готовности ввели в Краснодаре из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В краевом центре действует штормовое предупреждение.
«29 и 30 ноября ожидается ухудшение погоды — сильный дождь в сочетании с грозой, градом, а также сильным ветром с порывами 20−23 м/с», — уточнили в мэрии.
Жителей и гостей Краснодара просят воздержаться от прогулок в местах с большим количеством деревьев и не оставлять вблизи них автомобили. При возникновении происшествий необходимо обращаться в экстренные службы по телефону ЕДДС «050» либо по номеру «112».