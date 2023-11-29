15:11 (мск), источник: Комсомольская правда
20% работодателей Волгоградской области предлагают зарплату от 100 тыс. рублей
Эксперты отмечают, что дефицит людей сопровождает бурный рост предлагаемой заработной платы.
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Каждый пятый работодатель готов платить жителям Волгоградской области от 100 тысяч рублей, 3% из них могут предложить зарплату и более 200 тысяч, правда, работать придется вахтовым методом. Такой вывод сделали эксперты Службы исследований hh.ru после анализа около 19 тысяч вакансий за последний месяц. В топ-7 вакансий с самыми высокими зарплатами вошли водитель-экспедитор, электрик, директор на производство и по персоналу, первый заместитель главбуха и Frontend-разработчик.
— Дефицит людей сопровождает бурный рост предлагаемой заработной платы — это один из трендов 2023 года. Чем выше нехватка, тем выше цена, — отмечают эксперты.
В октябре волгоградцам предлагали работу с зарплатой в среднем 42 513 рублей — на 22% ниже, чем по стране. Но к 2 тысячам из 19 тысяч вакансий прилагали заработок от 150 тысяч рублей. В основном, это касается узких специалистов — профи с опытом и соответствующими навыками, а также вахтовиков.