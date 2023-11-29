15:17 (мск), источник: Городской репортер
Министр экономразвития Ростовской области спас хаски
Министр экономического развития региона Максим Папушенко спас четверного друга во время наводнения 27 ноября.
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Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Хаски Граф оказался в подтопленном поселке в Азовском районе.
Он оказался заблокированным среди подтопления, скулил и просил о помощи. Собака была спасена. «Спасен мой друг Граф! Счастливый был вечер», — написал в соцсети Папушенко.