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15:17 (мск), источник: Городской репортер

Министр экономразвития Ростовской области спас хаски

Министр экономического развития региона Максим Папушенко спас четверного друга во время наводнения 27 ноября.

Источник: телеграм-канал

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Хаски Граф оказался в подтопленном поселке в Азовском районе.

Он оказался заблокированным среди подтопления, скулил и просил о помощи. Собака была спасена. «Спасен мой друг Граф! Счастливый был вечер», — написал в соцсети Папушенко.

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