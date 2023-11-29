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15:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму появилась медаль в честь 10-летия воссоединения с Россией

Такое решение принял Госсовет республики.

Источник: пресс-служба Госсовета Крыма

Государственный Совет Крыма учредил юбилейную медаль «В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014−2024». Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель парламента Владимир Константинов.

Как пояснил глава законодательной власти Крыма, вручать такую награду будут за участие в подготовке и проведении референдума 16 марта 2014 года. Награждать медалью также планируют за мужество, героизм, активную политическую деятельность и личный вклад в воссоединение региона с Россией.

Ей будут поощряться граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства.

Владимир Константинов

Председатель Госсовета добавил, что награждать этой медалью будут за мужество при охране общественного порядка и исполнение гражданского или служебного долга с риском для жизни.

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