15:20 (мск), источник: Комсомольская правда
В Крыму появилась медаль в честь 10-летия воссоединения с Россией
Такое решение принял Госсовет республики.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Государственный Совет Крыма учредил юбилейную медаль «В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014−2024». Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель парламента Владимир Константинов.
Как пояснил глава законодательной власти Крыма, вручать такую награду будут за участие в подготовке и проведении референдума 16 марта 2014 года. Награждать медалью также планируют за мужество, героизм, активную политическую деятельность и личный вклад в воссоединение региона с Россией.
Ей будут поощряться граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства.
Председатель Госсовета добавил, что награждать этой медалью будут за мужество при охране общественного порядка и исполнение гражданского или служебного долга с риском для жизни.