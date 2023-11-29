15:22 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
В Ростовской области 105-летний ветеран поделился секретами долголетия
Иван Илларионович — одним из старейших жителей донского региона.
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В Ростовской области 105 лет исполнилось ветерану ВОВ Ивану Дерябину. Об этом сообщили в администрации Батайска. Иван Илларионович — одним из старейших жителей донского региона. Родился он в 1918 году в многодетной крестьянской семье. Жили бедно, но мужчина смог поступить в педагогическое училище, а после работал учителем начальных классов в Мордовии. В годы ВОВ Дерябин сражался на Курской дуге, а также прошел фронтовыми дорогами Польшу и Германию. А после войны ветеран работал начальником ДОСААФ.
По мнению Ивана Дерябина, секрет долголетия — хорошее настроение и вера в лучшее, а также мера в еде и физический труд.
Сейчас мужчина проживает в Батайске. Был трижды женат, имеет двоих детей — сына и дочь.