За «Щелкунчиком» по городам. Почему столичные театралы решили отправиться на балет в другие регионы

Билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре уже не купить. Последние дополнительные продажи завершились в 26 ноября. Ажиотажный спрос удивляет даже автора той самой легендарной постановки, говорит ректор ГИТИСа и театральный критик Григорий Заславский:
«В жизни очень немного чудес, и “Щелкунчик” стал таким редким примером возможного чуда. Вряд ли с чем-то еще более понятным с точки зрения практического смысла можно объяснить те безумные деньги, которые люди готовы платить. Из забавного, мне рассказали мои друзья, которые общаются регулярно с Юрием Николаевичем Григоровичем, что для него самого было довольно большой неожиданностью, что именно в последние годы, и в этом году, может быть, в особенности, спектакль связан с таким совершенно безумным ажиотажем».
А тем для обсуждения было немало. Сотни людей в очереди три недели подряд «штурмовали» кассы Большого. В давке пострадали несколько девушек. Люди жаловались на процедуру с получением браслетов, спекулянтов и нерабочий сайт. Официально билеты стоили максимум 20 тыс. руб., а перекупщики отдавали кресла в Большом и за 200 тыс. руб.
Поэтому москвичи нашли более выгодные альтернативы. По словам заместителя министра экономического развития Новосибирской области Анны Павловой, жители столицы уже выкупили первые ряды партера на «Щелкунчика» в местном театре. В пресс-службе театра «Ъ FM» подтвердили высокий спрос, но отметили, что невозможно оценить число москвичей, которые приобрели билеты. Поездка в Новосибирск действительно дешевле похода в Большой, подтверждает москвичка Светлана:
«“Щелкунчика” я смотрю всю жизнь, а мне 69 лет. Новосибирский театр точно перенес хореографическую версию Григоровича, которая идет в Большом театре. Когда мы услышали, что они будут ставить эту версию, и, более того, пригласят самых предпочтительных исполнителей, например, Екатерину Крысанову и Владислава Лантратова, мы совершенно спокойно посмотрели. В Новосибирске партер стоил 5 тыс. руб., билет туда-обратно мне обошелся в 10 тыс. руб. Полный восторг».
Ажиотажный спрос в этом году на «Щелкунчика» отмечают и в Нижегородском театре. Билеты на предновогодние показы почти раскуплены, отмечает начальник отдела по работе со зрителем Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Елена Ладонина:
«До Нового года 80% билетов выкуплено. Обычно у нас такого не бывало, в 2023-м прямо ажиотажный спрос, привлечено внимание и иногородних —москвичи в частном порядке. Если обычно билет на спектакль стоит от 300 ₽ до 3 тыс. руб., то “Щелкунчик” — от 800 ₽ до 5 тыс. руб. Но самых дорогих мест за 5 тыс. руб. в зале всего 18, и это VIP. Билетов осталось мало, например, на 30 декабря всего 22 места, вразброс, уже парой не пойдешь. Везде аншлаги».
«Щелкунчика» дают еще в нескольких столичных театрах, например, в Станиславского и Немировича-Данченко, театре на Таганке, РАМТе и Губернском. К слову, свободные места там еще есть.