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Спецоперация на Украине
15:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Туман помешал приземлиться в Волгограде двум самолетам из Москвы

Два московских самолета сделали вынужденную посадку в Саратове вместо Волгограда.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 29 ноября, Волгоград сковал плотный туман. В связи с погодными условиями, два самолета, летевшие из Москвы в город-герой сделали вынужденную посадку в Саратове. Об этом volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе международного аэропорта Волгограда.

— Рейсы FV6415 авиакомпании Россия и S72141 авиакомпании Сибирь, следовавшие из Москвы, совершили внеплановую посадку на запасном аэродроме аэропорта Саратова, — подтвердили информацию в пресс-службе.

Первый самолет прилетел из Саратова в 14.05, а второй в 14.40. Рассеявшийся туман позволит самолетам улететь в столицу в 14.45 и в 15.10 соответсвенно.

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