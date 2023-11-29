15:29 (мск), источник: Комсомольская правда
Туман помешал приземлиться в Волгограде двум самолетам из Москвы
Два московских самолета сделали вынужденную посадку в Саратове вместо Волгограда.
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Сегодня, 29 ноября, Волгоград сковал плотный туман. В связи с погодными условиями, два самолета, летевшие из Москвы в город-герой сделали вынужденную посадку в Саратове. Об этом volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе международного аэропорта Волгограда.
— Рейсы FV6415 авиакомпании Россия и S72141 авиакомпании Сибирь, следовавшие из Москвы, совершили внеплановую посадку на запасном аэродроме аэропорта Саратова, — подтвердили информацию в пресс-службе.
Первый самолет прилетел из Саратова в 14.05, а второй в 14.40. Рассеявшийся туман позволит самолетам улететь в столицу в 14.45 и в 15.10 соответсвенно.