Названа минимальная температура для ношения лаковой обуви

Обувь из натуральной или искусственной лаковой кожи можно носить при температуре от +25 до 0 градусов, поэтому после наступления морозов от нее стоит отказаться. Об этом рассказал «Газете.Ru» заместитель главного технолога обувной компании ZENDEN Олег Терешин.
По словам Терешина, полиуретановая пленка, которая покрывает поверхность изделий из лаковой кожи, не выдерживает морозов.
«Не стоит эксплуатировать обувь из лаковой кожи при отрицательных температурах, так как полиуретановый слой лаковых кож не имеет в своем составе дополнительных компонентов и теряя эластичность твердеет и может потрескаться на холоде», — рассказал эксперт.
Он добавил, что хранить лаковую обувь, если она сделана из цветных материалов, особенно светлых, нужно в темном месте.
«Полиуретановая пленка под воздействием света начинает терять свою прозрачность, и на материале могут появиться желтые пятна или он может просто потускнеть», — пояснил обувной технолог.
Он добавил, что хранить изделия предпочтительно в коробке или мешке для обуви, чтобы они не соприкасались с цветными элементами упаковки.
«Может произойти миграция красителя с упаковки на любимую пару», — предупредил Терешин.
Эксперт отметил, что в целом обувь из искусственной лаковой кожи весьма долговечна, хорошо держит форму и может прослужить не один сезон.
Технолог заключил, что и искусственная, и натуральная лаковая кожа не впитывает влагу и не нуждается во водоотталкивающей обработке. Однако с точки зрения гигиены натуральная все же предпочтительнее, поскольку за счет основы из кожи оставляет в себе свойства влагоемкости и влагоотдачи, что создает более комфортный микроклимат в обуви.