15:54 (мск), источник: Комсомольская правда
На Кубани отмечают нехватку рабочего персонала
Работодатели повышают зарплаты сотрудникам розничной торговли до 30% из-за нехватки персонала.
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На Кубани, как и в других регионах России, отмечают нехватку рабочего персонала. Об этом сообщила директор компании интернет-рекрутмента HeadHunter Юг Олеся Лавренова.
По словам эксперта, зафиксирована нехватка водителей из-за усложнения логистических цепочек. Компании решают проблему увеличением зарплат.
Мы сейчас видим не только увеличение дефицита на эту категорию сотрудников, но и абсолютно беспрецедентное увеличение зарплат. И заработные платы для людей этой категории выросли в некоторых компаниях чуть ли не в два раза.
Нехватка кадров ощущается и в розничной торговле. В отрасли, в частности, фиксируют дефицит продавцов, кассиров. Работодатели увеличивают зарплаты сотрудникам до 30%.