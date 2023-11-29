15:58 (мск), источник: dostup1.ru
Мэрию Миньяра обвинили в краже ели с дачного участка
Дерево, выставленное на площади, обнаружила хозяйка участка.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Администрацию Миньяра обвиняют в краже елки — новогоднее дерево было спилено на участке у одной из местных жительниц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По словам хозяйки дачи, они с мужем гуляли по главной площади, когда заметили дерево, очень похожее на то, что растет на их участке. Приехав туда, супруги обнаружили, что дерево отсутствует. «У нее было такое характерное изменение: когда елка эта у нас доросла до 150−160 см, муж макушку у нее сломил, чтобы она пушистая была. Вот она пушистая и росла 41 год. Ее посадили муж со своим отцом — это была наша память», — рассказала женщина.
Несколькими днями ранее в официальной группе администрации Миньяра опубликовали видео, на котором видно, как спиливают ель и грузят на прицеп.