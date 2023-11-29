Травмпункт в центре Екатеринбурга переполнен после ледяного дождя

Большинство из них поскользнулись на улице. Один из сотрудников травмпункта признался журналисту, что очереди появились еще ночью. В травмпункте на Северном переулке, 2 людей меньше — около 20.
«Ждем по четыре часа, чтобы сделать рентген», — сказала URA.RU одна из пациенток травмпункта на Бажова. В пресс-службе минздрава Свердловской области заявили корреспонденту, что врачи окажут помощь всем нуждающимся.
Как писало URA.RU, ледяной дождь начался в Екатеринбурге вечером 28 ноября. В городе установилась плюсовая погода, и снег сменился дождем. Из-за этого дороги обледенели. Утром 29-го улицы в центре города просыпали реагентами, но и это не спасает людей от травм. Инспекторы ГИБДД призвали свердловчан быть бдительными, соблюдать ПДД и аккуратно передвигаться по тротуарам.
Такая обстановка в травмпункте на Бажова А вот такие очереди на Северном переулке, 2.