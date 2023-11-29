16:05 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
СМИ: в Ростове после возмущений коммунистов убрали бюст барона Врангеля
По этому поводу в городе разгорелась дискуссия.
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В Ростове после возмущений коммунистов убрали бюст барона Петра Врангеля. Об этом сообщает ряд местных СМИ и новостных каналов.
Фотографии, на которых запечатлён процесс демонтажа памятника, разместили очевидцы в соцсетях.
Напомним, бюст белогвардейцу Петру Врангелю установили 7 ноября 2023 года в Ростове на улице Казахской (на территории кадетского корпуса, который курирует ДГТУ). Инициатором стало Просветительское общество имени Александра III из Санкт-Петербурга.
Установка мемориала оказалась поводом для дискуссии. Мнения разделились. За сохранение памятника выступили рэпер Рома Жиган и историк Николай Новиков. Против была депутат ГД РФ Елена Драпеко.