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16:05 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

СМИ: в Ростове после возмущений коммунистов убрали бюст барона Врангеля

По этому поводу в городе разгорелась дискуссия.

Источник: АиФ

В Ростове после возмущений коммунистов убрали бюст барона Петра Врангеля. Об этом сообщает ряд местных СМИ и новостных каналов.

Фотографии, на которых запечатлён процесс демонтажа памятника, разместили очевидцы в соцсетях.

Напомним, бюст белогвардейцу Петру Врангелю установили 7 ноября 2023 года в Ростове на улице Казахской (на территории кадетского корпуса, который курирует ДГТУ). Инициатором стало Просветительское общество имени Александра III из Санкт-Петербурга.

Установка мемориала оказалась поводом для дискуссии. Мнения разделились. За сохранение памятника выступили рэпер Рома Жиган и историк Николай Новиков. Против была депутат ГД РФ Елена Драпеко.

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