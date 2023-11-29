В российском регионе матерям первенцев будут ежемесячно выплачивать по 38 тыс. рублей

Власти Кировской области анонсировали новую меру поддержки, которую они готовят для всех женщин, которые родят первенцев в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.
«Сейчас женщина получает пособия и выплаты от государства на ребенка в среднем в размере 20−25 тысяч рублей в месяц. Мы готовы доплачивать маме до среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону», — рассказал губернатор области Александр Соколов.
Для расчета выплаты, по словам Соколова, взяли среднемесячный доход по региону — 38203 ₽
«Именно до этой суммы каждой маме первенца будут доплачивать. Сумма выплаты в каждом случае будет разная — в зависимости от того, какие еще меры поддержки от государства получает женщина», — пояснили в администрации.
Пособие начнут выплачивать уже с 1 января 2024 года. Как уточнили в администрации, нормативно-правовая база и порядок обращения за выплатой находятся в разработке.