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16:42 (мск), источник: Газета.Ру

В российском регионе матерям первенцев будут ежемесячно выплачивать по 38 тыс. рублей

Власти Кировской области анонсировали новую меру поддержки, которую они готовят для всех женщин, которые родят первенцев в 2024 году.

Власти Кировской области анонсировали новую меру поддержки, которую они готовят для всех женщин, которые родят первенцев в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.

«Сейчас женщина получает пособия и выплаты от государства на ребенка в среднем в размере 20−25 тысяч рублей в месяц. Мы готовы доплачивать маме до среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону», — рассказал губернатор области Александр Соколов.

Для расчета выплаты, по словам Соколова, взяли среднемесячный доход по региону — 38203 ₽

«Именно до этой суммы каждой маме первенца будут доплачивать. Сумма выплаты в каждом случае будет разная — в зависимости от того, какие еще меры поддержки от государства получает женщина», — пояснили в администрации.

Пособие начнут выплачивать уже с 1 января 2024 года. Как уточнили в администрации, нормативно-правовая база и порядок обращения за выплатой находятся в разработке.

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