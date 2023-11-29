16:00 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Декабрь в Узбекистане начнется с довольно редкой теплой погоды
По предварительному прогнозу синоптиков, первый месяц зимы не будет холодным.
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По данным Узгидромета, предварительные оценки условий погоды в декабре показывают, что месяц не будет холодным. Ожидается, что средняя месячная температура будет выше нормы, местами около нормы.
Тем не менее при похолоданиях температура воздуха в ночные часы будет опускаться до −1…-6, по северу до −8…-13 градусов.
В самые теплые дни температура воздуха будет повышаться до +15…+18, по югу — до +20…+22 градусов.
Начнется декабрь с теплой для зимнего месяца погоды. В первую неделю декабря по всей территории республики ожидается преобладание погоды без осадков, с температурой воздуха ночью +2…+7, днем — +13…+18 градусов.
Отмечается, что такое сухое и теплое начало декабря бывает в Узбекистане довольно редко.
В дальнейшем до конца декабря, по прогнозу Узгидомета, ожидается колебание температуры ночью от +5…+8 до −3…-6, днем — от +15…+18 до +2…+5.
Осадки ожидаются временами в течение месяца.