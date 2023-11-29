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16:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинской области снова ввели ограничения на трассе М-5

Дорожники ввели ограничения на трассе М-5 в Челябинской области.

На трассе М-5 в Челябинской области из-за непогоды вводится ограничение движения. Автобусам, грузовикам и такси запрещено ездить на участке дороги от Аши до Миасса (с 1548 по 1779 км). В ФКУ Упрдор «Южный Урал» просят водителей временно воздержаться от поездок.

— В связи с погодными условиями с 18:00 часов 29 ноября до 06:00 часов 30 ноября на участке с 1548 по 1779 км трассы М-5 введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, такси и грузовых транспортных средств, — сообщили в пресс-службе управления дорог «Южный Урал».

По данным челябинского Гидрометцентра, температура воздуха ночью в регионе составит −3,-8 °C, днем столбики термометра покажут −1,-6°C. На протяжении суток будет облачно, ожидаются метели, снег и гололедица.

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