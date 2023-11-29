16:21 (мск), источник: АиФ Омск
Режим повышенной готовности в Омской области продлили до конца января
Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом.
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Сегодня, 29 ноября, на оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в Омской области продлили режим повышенной готовности. Об этом сообщил региональный минтруд.
С 20 по 26 ноября в Омской области количество заболевших коронавирусом увеличилось на 55% по сравнению с предыдущей неделей. Кроме того, эпидемиологическая ситуация осложняется сезонным подъёмом заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Для стабилизации обстановки министром труда и социального развития Омской области Владимиром Куприяновым было поддержано предложение Роспотребнадзор продлить режим повышенной готовности до 31 января 2024 года.