18:07 (мск), источник: Городской репортер
Ростовскую область в декабре накроют четыре магнитных бури
В Ростовской области в первый месяц зимы астрономы обещают сильные магнитные бури.
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Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Так, сильные магнитные бури прогнозируют 1, 5, 19 и 22 декабря. При этом вероятность магнитных бурь составляет 25−30%. Однако уровень декабрьских бурь ожидается всего G1, что означает «слабый буря». В остальные дни декабря магнитное поле будет относительно спокойное.
Во время магнитных бурь недомогания в виде скачков артериального давления, головых болей, усталости и тревожности могут испытывать метеозависимые люди.
Следует избегать повышенных эмоциональных и интеллектуальных нагрузок в такие дни.