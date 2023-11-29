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18:07 (мск), источник: Городской репортер

Ростовскую область в декабре накроют четыре магнитных бури

В Ростовской области в первый месяц зимы астрономы обещают сильные магнитные бури.

Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Так, сильные магнитные бури прогнозируют 1, 5, 19 и 22 декабря. При этом вероятность магнитных бурь составляет 25−30%. Однако уровень декабрьских бурь ожидается всего G1, что означает «слабый буря». В остальные дни декабря магнитное поле будет относительно спокойное.

Во время магнитных бурь недомогания в виде скачков артериального давления, головых болей, усталости и тревожности могут испытывать метеозависимые люди.

Следует избегать повышенных эмоциональных и интеллектуальных нагрузок в такие дни.

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