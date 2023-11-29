17:27 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
До 350 новых случаев кори ежедневно регистрируют в Казахстане
На стационарном лечении находятся более 2 тысяч детей, проводится госпитализация беременных.
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АСТАНА, 29 ноя — Sputnik. В Казахстане ежедневно регистрируется порядка 250−350 случаев заболеваемости корью, заявила министр здравоохранения Ажар Гиният. По ее словам, эпидобстановка по кори неблагополучная.
«Ежедневно регистрируется где-то 250−350 случаев заболеваемости, в зависимости от дней, но мы думаем, что в декабре при эффективном проведении массовой иммунизации выше показателей не будет», — сообщила в среду Ажар Гиният на брифинге в службе центральных коммуникаций.
По ее словам, с начала года выявили более 17 тысяч случаев заболевания, в основном заражаются непривитые дети.
На стационарном лечении находятся более 2 тысяч детей, проводится госпитализация беременных.
«Мы предполагаем, что только высокий охват дополнительной массовой иммунизацией позволит стабилизировать эпидемиологическую ситуацию по кори в декабре и снизить заболеваемость уже в январе 2024 года», — сказала Гиният.
Как сообщали в ведомстве, среди 17 тысяч заболевших более 82%, или 14 465 случаев, приходится на детей. Из них 83% — непривитые.
Повышенный уровень зафиксирован: