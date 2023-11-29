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17:27 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

До 350 новых случаев кори ежедневно регистрируют в Казахстане

На стационарном лечении находятся более 2 тысяч детей, проводится госпитализация беременных.

Источник: Пресс-служба акимата Астаны

АСТАНА, 29 ноя — Sputnik. В Казахстане ежедневно регистрируется порядка 250−350 случаев заболеваемости корью, заявила министр здравоохранения Ажар Гиният. По ее словам, эпидобстановка по кори неблагополучная.

«Ежедневно регистрируется где-то 250−350 случаев заболеваемости, в зависимости от дней, но мы думаем, что в декабре при эффективном проведении массовой иммунизации выше показателей не будет», — сообщила в среду Ажар Гиният на брифинге в службе центральных коммуникаций.

По ее словам, с начала года выявили более 17 тысяч случаев заболевания, в основном заражаются непривитые дети.

На стационарном лечении находятся более 2 тысяч детей, проводится госпитализация беременных.

«Мы предполагаем, что только высокий охват дополнительной массовой иммунизацией позволит стабилизировать эпидемиологическую ситуацию по кори в декабре и снизить заболеваемость уже в январе 2024 года», — сказала Гиният.

Как сообщали в ведомстве, среди 17 тысяч заболевших более 82%, или 14 465 случаев, приходится на детей. Из них 83% — непривитые.

Повышенный уровень зафиксирован:

  • в Шымкенте — свыше 3 тысяч случаев;
  • в Алматы и Жамбылской области — свыше 2 тысяч случаев;
  • в Алматинской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской, Атырауской областях — свыше одной тысячи случаев.

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