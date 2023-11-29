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16:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоград 29 ноября утонул в густом тумане

В последний день осени волгоградцам обещают дождливую погоду.

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Источник: Комсомольская правда

В среду, 29 ноября 2023 года, на Волгоград опустился густой туман. В белой пелене утонули улицы, дома и аэропорт. Пассажиры нескольких рейсов застряли в аэропорту из-за погоды. Два самолета, летевших из Москвы в Волгограда сели в Саратове, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Волгоградских водителей и пешеходов предупреждают о крайней осторожности на дорогах. К счастью, к вечеру плотная пелена тумана рассеялась. Серьезных ЧП из-за низкой видимости не случилось. В последний день осени волгоградцам прогнозируют дождливую погоду, порывистый ветер и 6−8 градусов тепла, 2−4 — ночью. 1 декабря город снова накроет туман.

Весь день на дорогах была низкая видимость.

Эдуард Пальгунов.

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