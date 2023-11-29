16:26 (мск), источник: Комсомольская правда
Из-за матча «Факела» с «Балтикой» в центре Воронежа перекроют движение 2 декабря 2023
Парковаться нельзя будет на протяжении 24 часов.
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На участках всех улиц у Центрального стадиона профсоюзов 1 и 2 декабря будут введены ограничения движения и остановки транспорта. Об этом сообщает телеграм-канал управления дорожного хозяйства города. Виной тому футбольный матч «Факела» с калининградской «Балтикой», который состоится 2 декабря.
С 18:00 1 декабря до 18:00 2 декабря будет запрещена парковка автотранспорта на участках улиц:
— Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Чайковского);
— Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);
— Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой);
— Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).
С 7:00 до 18:00 2 декабря нельзя будет проехать на участках улиц:
— Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции);
— Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);
— Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);
— Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).
На закрываемых для движения транспорта участках будет ограничен выезд с дворовых территорий, при этом проход для пешеходов останется свободным.
Тем временем автобусные маршруты №№ 46, 58 и 76 скорректируют путь следования на период закрытия движения:
— движение автобусов по маршруту № 58 будет направлено с улицы Степана Разина по проспекту Революции, площади Ленина, улице Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении — с улицы Плехановской по площади Ленина, проспекту Революции, улице Степана Разина и далее по маршруту;
— №№ 46, 76 — с улицы Плехановской по улице Кольцовской, площади Черняховского, улице Кольцовской до остановки «ж/д вокзал Воронеж-1». В обратном направлении — с улицы Кольцовской по улице Плехановской и далее по маршрутам.