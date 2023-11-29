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16:26 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург

«ЭкспоЁлка» станет самым крупным новогодним парком Свердловской области

23 декабря в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» начнет работу самый крупный новогодний парк Свердловской области — «ЭкспоЁлка».

Источник: департамент информационной политики Свердловской области

В одном из павильонов разместится более 50 аттракционов для детей разных возрастов.

«Все развлечения в одном месте — это главное преимущество нашего новогоднего парка. Под “ЭкспоЁлку” будут задействованы сразу несколько павильонов и конгресс-центр, — сообщила врио гендиректора “Екатеринбург-ЭКСПО” Наталья Варламова. — Также для удобства наших гостей в дни работы парка будут курсировать бесплатные автобусы от станции метро “Ботаническая” до Новокольцовского».

«ЭкспоЁлку» смогут бесплатно посетить более 4,7 тысячи ребят благодаря поддержке правительства региона. Среди них: воспитанники детских домов, спортивных секций, дети семей участников СВО, отличники учебы.

В одном из павильонов будет более 50 аттракционов для детей разных возрастов. Гостей ждут розыгрыши призов и яркие фотозоны.

Ледовый городок с большим и атмосферным катком начнет работать у «Екатеринбург-ЭКСПО» с 16 декабря.

«МК-Урал» ранее писал, что в 2024 году исполнится 225 лет со дня рождения поэта Александра Пушкина. Дизайн ледового городка в Екатеринбурге решили посвятить этой дате.

Площадь 1905 года украсят персонажами произведений Пушкина и элементами архитектуры Петербурга, в котором поэт провел основную часть жизни. Откроется ледовый городок по традиции вечером 29 декабря.

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