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16:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Антон Алиханов посоветовал жителям Калининградской области покупать мелкие яйца, а не крупные

По мнению главы региона они полезнее для здоровья.

Источник: Reuters

На прямой линии с губернатором Калининградской области 29 ноября прозвучал вопрос о дороговизне куриных яиц. Глава региона напомнил, что в Калининградской области в сети «Наш продукт» курные яйца категории С2 можно купить по 76 рублей за десяток.

Мелкое яйцо более полезное, всем советую не брать крупные, а брать средние или мелкие яйца. Они для здоровья полезнее.

Антон Алиханов

Он отметил, что компания «Долгов Групп» должна вернуться к продаже таких яиц категории С2 не только в сети «Наш продукт», но и в других торговых сетях региона.

— Они должны это сделать, — сказал глава региона.

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