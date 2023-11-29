16:44 (мск), источник: Комсомольская правда
Антон Алиханов посоветовал жителям Калининградской области покупать мелкие яйца, а не крупные
По мнению главы региона они полезнее для здоровья.
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На прямой линии с губернатором Калининградской области 29 ноября прозвучал вопрос о дороговизне куриных яиц. Глава региона напомнил, что в Калининградской области в сети «Наш продукт» курные яйца категории С2 можно купить по 76 рублей за десяток.
Мелкое яйцо более полезное, всем советую не брать крупные, а брать средние или мелкие яйца. Они для здоровья полезнее.
Он отметил, что компания «Долгов Групп» должна вернуться к продаже таких яиц категории С2 не только в сети «Наш продукт», но и в других торговых сетях региона.
— Они должны это сделать, — сказал глава региона.