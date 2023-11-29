16:52 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Циклон «Оливер» ночью пройдет над Витебской и Могилевской областями
Именно этот южный циклон, пришедший с Карпат, принес в Беларусь снегопады и метели на этой неделе.
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МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Метели и сильный снег прогнозируются в Беларуси в ближайшие дни, влияние южных циклонов на погоду в стране начнет ослабевать только 1 декабря, сообщили Sputnik в Белгидромете.
Южные циклоны «Фил» и «Оливер» принесли в Беларусь осадки различной интенсивности, ухудшение погодных условий, а также ряд неблагоприятных гидрометеорологических явлений.
«В ночь на четверг, 30 ноября, “Оливер” продолжит свой путь через Витебскую и Могилевскую область в северном направлении и к середине следующего дня его центр окажется над Псковской областью России», — сообщила Sputnik в среду заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марина Грицкевич.
По ее словам, прохождение циклонов привело к тому, что в стране сугробы увеличиваются день ото дня.
Минувшей ночью Беларусь республика оказалась под влиянием южного циклона «Оливер», который своим центром смещался с Карпат через Украину на юго-восток страны, отметила синоптик.
«В результате прохождения циклона в южных районах республики отмечался сильный снег, а уже в утренние часы зона осадков распространилась на большую часть территории и сегодня днем сильные снегопады наблюдаются в большинстве регионов страны», — сказала специалист.
По ее словам, снегопады сопровождаются порывистым и сильным порывистым ветром, что привело к образованию метелей.
В четверг, 30 ноября в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода.
«Ночью на большей части территории, днем преимущественно по северо-восточной половине республики пройдет снег, мокрый снег. Ночью и утром по северо-восточной половине ожидается сильный снег, местами слабый гололед и налипание мокрого снега», — отметила синоптик.
В пятницу, 1 декабря влияние циклона на территорию страны начнет ослабевать, поэтому осадки станут менее интенсивными и примут кратковременный характер, сообщила Марина Грицкевич.