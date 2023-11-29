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17:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Фейком оказались сообщения о планирующихся взрывах в школах Ростова-на-Дону

Власти региона назвали фейком сообщения с угрозами взорвать школы в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Власти назвали фейком сообщения, в которых неизвестные угрожали взорвать школы в Ростове-на-Дону. Ситуацию днем 29 ноября прокомментировал заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин.

— Это фейковая информация, — подчеркнул Сергей Тюрин.

Напомним, ранее в мecceнджepax и pοдитeльcκиx чaтax начали распространять снимки сообщений, сделанные в Telegram. Авторы хулиганских постов заявили, что готовы вооруженными прийти в девять школ донской столицы 1 декабря.

Как отметили в телеграм-канале «Война с фейками. Ростов», подобные выпады — очередная попытка запугать людей.

— Для психологического эффекта выбраны школьники, так как подобные угрозы в первую очередь влияют на эмоциональное состояние родителей учащихся. Сотрудники ЦИПсО пытаются усилить эмоциональный эффект и привести к панике, — разъяснили жителям Дона.

К слову, подобные сообщения также распространились в чатах Анапы, Москвы и Воронежа. Там информация также не подтвердилась.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону также начали проверять телеграм-канал, в котором унижают и оскорбляют школьников.

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