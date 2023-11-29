Главное
Главные новости к вечеру 29 ноября
17:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Гололед и дождь: синоптики рассказали о погоде 30 ноября в Волгоградской области

В конце ноября в Волгограде и области будет дождливо.

Сейчас в Аннаполисе: -2° 3 м/с 50% 768 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

Циклон с юга-запада принес в Волгоградскую область потепление и дожди. По прогнозам синоптиков, снежного начала зимы ожидать не стоит, а вот осадки будут обильные. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в волгоградском Гидрометцентре, 30 ноября ночью и днем в регионе местами пройдут сильные дожди. Из перепадов температур на дорогах вероятна гололедица.

— Ветер ночью юго-восточный, южный и юго-западный, порывы местами достигнут 20 м/с. Будет облачно с прояснениями, — уточнили в ЦГМС.

В Волгоградской области температура воздуха ночью будет +2…+7º, при прояснениях до −2º, днем +3…+8º. В Волгограде +2…+4º и +6…+8º соответственно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Гарик Харламов: «Лариса Гузеева думала, что я ее ненавижу!»
Военная спецоперация на Украине 29 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта