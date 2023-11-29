17:13 (мск), источник: Комсомольская правда
Гололед и дождь: синоптики рассказали о погоде 30 ноября в Волгоградской области
В конце ноября в Волгограде и области будет дождливо.
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Циклон с юга-запада принес в Волгоградскую область потепление и дожди. По прогнозам синоптиков, снежного начала зимы ожидать не стоит, а вот осадки будут обильные. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в волгоградском Гидрометцентре, 30 ноября ночью и днем в регионе местами пройдут сильные дожди. Из перепадов температур на дорогах вероятна гололедица.
— Ветер ночью юго-восточный, южный и юго-западный, порывы местами достигнут 20 м/с. Будет облачно с прояснениями, — уточнили в ЦГМС.
В Волгоградской области температура воздуха ночью будет +2…+7º, при прояснениях до −2º, днем +3…+8º. В Волгограде +2…+4º и +6…+8º соответственно.