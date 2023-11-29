Главное
Главные новости к вечеру 29 ноября
17:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Получили последнюю весточку от сына: волонтёры привезли кота Патрона родителям погибшего бойца из Иркутской области

Родителям погибшего бойца из Иркутской области передали кота Патрона.

Источник: ОНФ Иркутской области

Проехал семь тысяч километров, сменил четыре дома, прокатился на танке, а теперь вот летел на самолете… Все это про кота Патрона, который был когда-то тем еще другом для погибшего на СВО бойца из Иркутской области. Сейчас волонтеры привезли кота родителям военнослужащего, рассказали в пресс-службе регионального ОНФ.

— Заходи, красавчик, — ласково говорит мама погибшего бойца Елена и крепко-крепко обнимает пушистый клубочек. — До конца не верили, что это случится. Сделаем все, чтобы ему было хорошо. Сходим к Андрею на кладбище, скажу, что Патрон дома. До этого говорили, что едет…

Патрон был другом бойцу Андрею Непомнящих из села Казачинское. Он приютил котенка, когда был в зоне СВО. Андрей заботился о нем, любил и много рассказывал про своего четвероногого друга матери.

В один летний день Андрея срочно вызвали на задание. У сибиряка была традиция, он перед важными заданиями звонил маме. Она молилась за сына и ждала, когда отзвонится и скажет: все хорошо. В тот раз, последний, предупредить не успел. При каких именно обстоятельствах погиб Андрей, в ОНФ не рассказали.

34-летнему Андрею присвоили посмертно Орден мужества за отвагу и самоотверженность.

Когда прошли похороны, его мама вспомнила про Патрона — того самого кота, про которого так много рассказывал сын. Женщина попросила у волонтеров помощи, чтобы привезти котенка.

Питомец жил у командира в Донецке, у волонтёров в Белгороде, Москве и Иркутске.

— Встретила Патрона в Москве, его привезли волонтеры. И мы вместе полетели в Иркутск, затем в Казачинское — на север Приангарья, — рассказывает руководитель регионального исполкома НФ в регионе Елена Зубун. — Теперь он обрел свой дом, а родители Андрея получили последнюю весточку от сына.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Гарик Харламов: «Лариса Гузеева думала, что я ее ненавижу!»
Военная спецоперация на Украине 29 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта