17:14 (мск), источник: Комсомольская правда
Получили последнюю весточку от сына: волонтёры привезли кота Патрона родителям погибшего бойца из Иркутской области
Родителям погибшего бойца из Иркутской области передали кота Патрона.
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Проехал семь тысяч километров, сменил четыре дома, прокатился на танке, а теперь вот летел на самолете… Все это про кота Патрона, который был когда-то тем еще другом для погибшего на СВО бойца из Иркутской области. Сейчас волонтеры привезли кота родителям военнослужащего, рассказали в пресс-службе регионального ОНФ.
— Заходи, красавчик, — ласково говорит мама погибшего бойца Елена и крепко-крепко обнимает пушистый клубочек. — До конца не верили, что это случится. Сделаем все, чтобы ему было хорошо. Сходим к Андрею на кладбище, скажу, что Патрон дома. До этого говорили, что едет…
Патрон был другом бойцу Андрею Непомнящих из села Казачинское. Он приютил котенка, когда был в зоне СВО. Андрей заботился о нем, любил и много рассказывал про своего четвероногого друга матери.
В один летний день Андрея срочно вызвали на задание. У сибиряка была традиция, он перед важными заданиями звонил маме. Она молилась за сына и ждала, когда отзвонится и скажет: все хорошо. В тот раз, последний, предупредить не успел. При каких именно обстоятельствах погиб Андрей, в ОНФ не рассказали.
34-летнему Андрею присвоили посмертно Орден мужества за отвагу и самоотверженность.
Когда прошли похороны, его мама вспомнила про Патрона — того самого кота, про которого так много рассказывал сын. Женщина попросила у волонтеров помощи, чтобы привезти котенка.
Питомец жил у командира в Донецке, у волонтёров в Белгороде, Москве и Иркутске.
— Встретила Патрона в Москве, его привезли волонтеры. И мы вместе полетели в Иркутск, затем в Казачинское — на север Приангарья, — рассказывает руководитель регионального исполкома НФ в регионе Елена Зубун. — Теперь он обрел свой дом, а родители Андрея получили последнюю весточку от сына.