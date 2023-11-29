17:27 (мск), источник: Комсомольская правда
Признался, что влюбился, и перепел Анну Асти: что произошло на концерте Тринадцати карат в Самаре
Тринадцать карат Александр Ясюкевич на концерте в Самаре признался, что влюбился.
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Стая Тринадцати карат собралась в Самаре 28 ноября. Уроженец Оренбургской области, популярный рок-исполнитель Александр Ясюкевич, автор песен «Больше не буду» и «Ты» во время осеннего тура посетит более 50 городов России. Рассказываем, что произошло на концерте Тринадцати карат в Самаре 28 ноября 2023 года.
Перформанс от фанатов
— До начала выступления, пока мы стояли на улице и ждали, когда нас запустят в зал, мы слышали, как Саша распевается. Атмосфера была невероятная, единение нашей стаи не давало замерзнуть в ожидании, — вспоминает фанатка Анастасия Смыкалова.
Группа поклонников перед концертом раздала толпе вырезанные из бумаги звездочки и луны. Ребята планировали совершить перформанс во время песни «На луну».
— Пока мы стояли в очереди, к нам подошла одна из фанаток и вручила луны. Вообще фаны сделали множество плакатов, приветствующих артистов в нашем городе.
Не смотря на отсутствие солдаута, зал был заполнен до краев. Выступление рокеры начали, как ни странно, не со своей песни. Карат включил трек Анны Асти «Царица», который, кстати, довольно часто цитирует в своем телеграм-канале. Поболтав немного со зрителями, музыканты открыли шоу.
«Я наконец-то влюбился»
Александр Ясюкевич решил поделиться с самарской публикой секретом. Молодой артист откровенно рассказал, что влюбился.
— Короче, стая, я хотел бы с вами поделиться. Это очень неловко, но недавно произошло такое событие — я наконец-таки влюбился очень сильно. Если бы не она, то не было бы и половины песен с альбома, песня «Запутанный мир» — она про нее, — признался певец со сцены.
Больше певец ничего про свою возлюбленную рассказывать не стал.
— Очень мило, что Саня поделился такой подробностью с нами. Мы реально будто бы одна большая семья. Лично я очень рада, что сейчас он влюблен, раньше его песни были завязаны на разбитом сердце, — поделилась своим мнением поклонница Юлия Сукманова.
Певец исполнил композиции как из старого альбома, так и из нового, что несказанно обрадовало фанатов. Помимо этого Ясюкевич в перерывах между песнями болтал с фанатами, принимал и показывал подарки, брошенные ему на сцену, и просил посветить на плакаты, чтобы получше их рассмотреть.
Концерт завершился выходом на бис, после чего все желающие передали плакаты и подарки организаторам.