17:31 (мск), источник: Комсомольская правда
В шести районах Волгограда отключат свет 30 ноября
Публикуем список адресов, где отключат электричество 30 ноября 2023 в Волгограде.
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Из-за плановых работ энергетиков на электросетях без света и привычных бытовых приборов в последний день осени останутся жители шести районов Волгограда. В списке адресов на отключение электричества 30 ноября 2023 года — Краснооктябрьский, Центральный, Дзержинский, Советский, Кировский и Красноармейский районы. Больше всего коммунальных страдальцев будет на юге областной столицы, сообщает «Россети Юг».
В Краснооктябрьском районе Волгограда 30.11.2023 отключения электричества ожидаются с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Алехина, 43/1−56, ул. Громовой, 1−27, 2−20, ул. Кошевого, 1−29, 2−30, ул. Правды, 49, ул. Связистов, 1−17, ул. Туманяна, 2, ул. Чесменская, 2−28, 32.
В Центральном районе Волгограда 30 ноября 2023 с 13.00 до 17.00 электричество отключат в доме на улицах Пархоменко, 55. С 10.00 до 13.00 света не будет на Пархоменко, 5 и Невской, 5. В Дзержинском районе среди коммунальных страдальцев без электроснабжения в четверг окажутся с 10.00 до 17.00 жители улицы Танкистов, 12. С 9.00 до 17.00 обесточат дома по адресам: ул. Ангарская, 102, 114, 116, ул. Рыбалко, 8, 10.
Советский район отключения света в последний день осени тоже затронут. Электричество вырубят с 9.00 до 17.00 на улицах: ул. Адыгейская, 100, 102, 102а, 103, 106, 107, 108а, 111, ул. Каральская, 100−113, 108а, 98, ул. Крестьянская, 106, 106б, 119−129, 117а, ул. Крайняя, 101−123, 108−114, ул. Крестьянская, 107−111, 108−116, пер. Крестьянский, 105, ул. Красноволжская, 104а, 106, 114, 120а, 126, 128, ул. Новочеркасская, 100−106, 101−129, 103а, 112, 124а, ул. Рабочая, 103, 107, ул. Садовая, 114, 106, 110, 122, 118, ул. Смычки, 100−138, 105−111, ул. Тракторная, 100−114, 115, ул. Тверская, 102, 106, 118, 146, 150а, 154б, 154, 156, 158, 160−167, 159,
В Кировском районе локальный блэкаут затронет с 9.00 до 17.00 три дома на ул. Кирова, 136, 138 и ул. 64-й Армии, 55. В Красноармейском 30 ноября 2023 с 9 до 17 часов электричества не будет на восьми улицах: ул. Куйбышева, 3−19, 8, ул. Лазоревая, 143−165, ул. Луговая, 95−123, 116−130, ул. Минская, 150−152, 176−178, ул. Пригородная, 3−9, 4−10, пер. Пригородный, 3−5, 4−6, ул. Пригородный тупик, 3, ул. Союзная, 1−19, 2−16а.