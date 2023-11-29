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18:42 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии сдали часть проблемной дороги Сибай — Акъяр

В Башкирии во время прямой линии главы РБ Радия Хабирова рассказали о ходе ремонта дороги Сибай — Акъяр.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В прошлом году жители Хайбуллинского района обратились к главе с просьбой отремонтировать дорогу Сибай — Акъяр.

Радий Хабиров поручил профильным ведомствам и муниципалитетам заняться проблемой. Сейчас часть дороги уже сдана, на втором участке уложен первый слой асфальта. В Баймакском районе идут работы по подготовке основания, пункт весового контроля находится на стадии завершения.

По словам начальника отдела архитектуры, строительства и жизнеобеспечения администрации района Зуфара Юланова, ведутся пусконаладочные работы.

Радий Хабиров напомнил, что с этого года в республике реализуется проект «Фонящие дороги». В этом году на ремонт «фонящих» дорог в 30 районах республики направлено 4 млрд рублей.

«Сейчас перед нами стоит большая задача, эту программу продолжим на годы. Как только дорожный фонд будет больше, и ремонтировать будем больше. Хорошо, что нашли такой инструмент, который позволяет оперативно решить то, что решали годами», — добавил глава региона.

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