18:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 29 ноября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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В Москве предотвратили теракт на железнодорожной станции
Мужчина 1983 года рождения, «получив от неустановленного соучастника задание», согласился за деньги совершить теракт — подорвать цистерну на одной из железнодорожных станций.
Российские войска взяли под контроль поселок Артемовское в ДНР
Вооруженные силы России улучшили за прошедшие сутки свое положение на донецком направлении.
Москвичей предупредили о полярном сиянии и сильнейшей магнитной буре
Полярное сияние может появиться в небе над Москвой в четверг и пятницу на фоне, возможно, одной из сильнейших магнитных бурь этого года
В Кремле оценили роль Набиуллиной в преодолении санкций
Политики в Европе видят, что экономика России демонстрирует подъем, а санкции Запада провалились.
ГИБДД не будет штрафовать водителей за летние шины зимой
В случае отсутствия шин «по сезону» транспортное средство «не задерживается, не эвакуируется» — каждый владелец должен сам готовить свой автомобиль для безопасной езды в зимний период.