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21:06 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

Как быстро восстановиться после ОРВИ

Набраться сил после перенесенной острой респираторной вирусной инфекции помогут теплая вода, спорт и массаж.

Что поможет быстрее встать на ноги после перенесенной ОРВИ рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, врач гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По ее словам, главное не оставить инфекцию недолеченной и строго соблюдать рекомендации врача во время болезни. После выздоровления для хорошего самочувствия важен полноценный сон, правильное питание и физические нагрузки.

«Сразу после выздоровления не стоит приступать к тренировкам: активность следует восстанавливать постепенно. Начать можно с прогулок на свежем воздухе или спокойных йога-практик. Однако физические нагрузки важны для поддержания здоровья, поэтому полностью отказываться от них не нужно. Стоит постепенно наращивать нагрузку, ориентируясь на свои ощущения», — объяснила Кашух.

Эксперт добавила, что важную роль в поддержании иммунной системы играют витамины C и D, поэтому нужно уделить особое внимание сбалансированной диете. Также она рекомендовала пить больше жидкости, поскольку ОРВИ может вызвать обезвоживание организма.

«В идеале это чистая теплая вода, возможно с добавлением лимона или ягод. Полезны также травяные чаи (они могут провоцировать аллергическую реакцию, поэтому вводить их следует с осторожностью), морсы», — рассказала врач.

В заключение специалист посоветовала делать легкий самомассаж, растирая ноги и руки от кистей и лодыжек вверх. Он поможет улучшить кровообращение и придаст бодрости. А медитация и дыхательные практики помогут справиться с психологическими нагрузками и стрессами.

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