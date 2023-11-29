Главное
Главные новости к вечеру 29 ноября
21:55 (мск), новости Беларуси, источник: ОНТ

Снегопад, который в ноябре не ждали. В Беларусь пришла суровая зима

Такого снегопада… в ноябре так точно не ждали в Беларуси. Сначала постарался «Фил», сейчас «Оливер». Оба циклона хоть и южные, но в нашу страну принесли суровую зиму, чтобы ноябрь «отыгрался» за теплую осень.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 3 м/с 27% 766 мм рт. ст. +3°

Зимние пейзажи этим утром порадовали далеко не всех, особенно тех, кто опоздал на работу или по другим делам. Минск дважды за день останавливался в десятибалльных пробках. Коммунальные и дорожные службы, хоть и работают без перерыва, сугробы меньше не становятся. На магистралях и в городах — всплеск аварий. Некоторые смельчаки выехали на летней резине, а зачарованные пешеходы едва не угодили под колеса.

С самого утра картина за окном у многих вызвала далеко не позитивные эмоции. Такие видео за считанные часы заполонили интернет. Несмотря на прогнозы синоптиков и предупреждения ГАИ, для некоторых «Оливер» — как снег на голову. Не для коммунальных служб.

Для удобства передвижения — малогабаритная техника. Очищенные тротуары и улицы Минска посыпают песком и поливают реагентами. Состав — против скольжения и безопасен для экологии. Работа дорожников неминуемо сопровождается барьерами. Техника не может подобраться в определенные места. Некоторые водители привыкли оставлять машины, где попало.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На проспекте Независимости в Минске произошло ДТП с участием маршрутного такси
Гайдукевич: Европа пока не готова сказать Америке «нет»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта