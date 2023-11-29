22:38 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Ждем солнца и уличных рек: В Молдове резко теплеет, можно экономить на отоплении — такой погоды за пару дней до зимы у нас еще не было
Прогноз погоды в Молдове на четверг, 30 ноября 2023.
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В Молдове с последнего дня осени начнет теплеть.
Так, в четверг, 30 ноября 2023, уже будет +4, а главное — преимущественно солнечно.
Ночью — 1 градус тепла.
Осадков не ожидается.
В пятницу и вовсе ожидается +12 градусов днем.
Можно экономить на отоплении.