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22:38 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Ждем солнца и уличных рек: В Молдове резко теплеет, можно экономить на отоплении — такой погоды за пару дней до зимы у нас еще не было

Прогноз погоды в Молдове на четверг, 30 ноября 2023.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 3 м/с 27% 766 мм рт. ст. +3°

В Молдове с последнего дня осени начнет теплеть.

Так, в четверг, 30 ноября 2023, уже будет +4, а главное — преимущественно солнечно.

Ночью — 1 градус тепла.

Осадков не ожидается.

В пятницу и вовсе ожидается +12 градусов днем.

Можно экономить на отоплении.

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