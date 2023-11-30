09:41 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
Климатолог Иошпа объяснил, почему в Ростовской области случился ураган
Во всём виноват осенний циклон.
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В Ростовской области сильный ураган мог произойти из-за осеннего циклона. Об этом «КП — Ростов» рассказал климатолог Александр Иошпа. По словам эксперта, погода зависит от структуры атмосферного давления. Так, циклоны усиливают ветра. Обычно это происходит с октября по март.
Такие циклоны на Юге случаются раз в десять лет. Они самые разрушительные. Однако климатолог считает, что из-за изменений климата в донском регионе ураганы, возможно, будут происходить чаще.
Напомним,