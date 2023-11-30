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00:36 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Какой сегодня день: 30 ноября

Этот день является 334-м в григорианском календаре, до нового года остается 31 день.

Источник: Sputnik.by

Знаете ли вы, что 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных? Так что если у вас есть питомец, то порадуйте его в праздничный день чем-нибудь вкусным. О том, чем еще ознаменовано 30 ноября, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 30 ноября

В 1609 году Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности.

В 1912 году состоялось первое публичное выступление Владимира Маяковского.

Кроме того, 30 ноября является Международным днем защиты информации.

Кто родился 30 ноября

  • Писатель Джонатан Свифт (1667−1745).
  • Писатель Марк Твен (1835−1910).
  • Политик Уинстон Черчилль (1874−1965).
  • Писатель Виктор Драгунский (1913−1972).
  • Актер Вячеслав Невинный (1934−2009).
  • Кинорежиссер Ридли Скотт (1937).
  • Рок-певец Билли Айдол (1955).
  • Актер Бен Стиллер (1965).
  • Актриса Кейли Куоко (1985).

30 ноября в православном календаре

Православные 30 ноября чтут память святого Григория — первого епископа Неокесарийского. Также православные вспоминают преподобного Никона, игумена Радонежского.

Именины

В этот день именины у Михаила, Захара, Григория, Геннадия и Ивана.

30 ноября в народном календаре

В этот день православные христиане чтут память святителя Григория Чудотворца.

На Руси на Григория дружно выходили на улицу и «закатывали» зиму — бегали, кувыркались по новому снегу. Чем больше люди катались и славили солнце и мороз, тем суровее должна была быть будущая зима. «Катись колесом от последнего осеннего месяца — к ядреной погоде, на сильный мороз, на сильную жизнь», — приговаривали люди. Также обращали внимание на погоду: если температура низкая в этот день, то и зима будет хорошей, студеной. Судили и по льду на реках: если он был темным, значит, будущим летом стоит ждать хорошего урожая.

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