00:36 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Какой сегодня день: 30 ноября
Этот день является 334-м в григорианском календаре, до нового года остается 31 день.
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Знаете ли вы, что 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных? Так что если у вас есть питомец, то порадуйте его в праздничный день чем-нибудь вкусным. О том, чем еще ознаменовано 30 ноября, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 30 ноября
В 1609 году Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности.
В 1912 году состоялось первое публичное выступление Владимира Маяковского.
Кроме того, 30 ноября является Международным днем защиты информации.
Кто родился 30 ноября
30 ноября в православном календаре
Православные 30 ноября чтут память святого Григория — первого епископа Неокесарийского. Также православные вспоминают преподобного Никона, игумена Радонежского.
Именины
В этот день именины у Михаила, Захара, Григория, Геннадия и Ивана.
30 ноября в народном календаре
В этот день православные христиане чтут память святителя Григория Чудотворца.
На Руси на Григория дружно выходили на улицу и «закатывали» зиму — бегали, кувыркались по новому снегу. Чем больше люди катались и славили солнце и мороз, тем суровее должна была быть будущая зима. «Катись колесом от последнего осеннего месяца — к ядреной погоде, на сильный мороз, на сильную жизнь», — приговаривали люди. Также обращали внимание на погоду: если температура низкая в этот день, то и зима будет хорошей, студеной. Судили и по льду на реках: если он был темным, значит, будущим летом стоит ждать хорошего урожая.