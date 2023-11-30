00:13 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Что можно и нельзя делать в Григорьев день 30 ноября, который называют Сивер
Собрали приметы и запреты на Григорьев день 30 ноября.
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Православная церковь 30 ноября вспоминает Григория Чудотворца. В народе празднуют Григорьев день. Существует еще одно название — Сивер. Все дело в том, что 30 ноября дует сильный ветер с севера. Кроме того, есть название Григорий Зимоуказатель. По погоде было принято смотреть, какой будет зима.
Народные приметы на 30 ноября
В том случае, если на реке потемнел лед, то будет богатый урожай. Если на небе не видно месяца, то ждали сильных морозов. Свечение вокруг Луны указывает на улучшение погоды.
Что нельзя делать 30 ноября
Нельзя много разговаривать, а также сплетничать и обсуждать новости. Запрещено примерять чужое обручальное кольцо. Это грозит несчастьем. Кроме того, не следует игнорировать звонки от родственников и от приглашений прийти к ним в гости. Не рекомендуется мужу и жене ссориться в Григорьев день, так как это может грозить разрывом отношений.
Что можно делать 30 ноября
По традиции, в этот день устраивали массовые гуляния и катались на санках, так как выпало уже достаточное количество снега. Согласно приметам, тот, кто на санках проедет дальше всех, будет счастливым весь год. Также 30 ноября валялись в снегу, чтобы укрепить здоровье. А еще по погоде смотрели, какой будет зима.