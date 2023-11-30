04:37 (мск), источник: Комсомольская правда
Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 30 ноября
В Хабаровском крае озвучили дату написания итогового сочинения.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Традиционно в первую среду декабря одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение. Это своего рода допуск к ЕГЭ. В этом году экзамен выпал на 6 декабря. Если выпускник сдать не сможет, то пересдавать будет в феврале и апреле. В этот раз для школьников предоставят три темы, которые будут отличаться от московских.
В Хабаровске поймали 45-летнюю женщину, которая обманула бывшую свекровь. Она уговорила пенсионерку продать дом с участком, обещая купить ей квартиру. При этом мошенница называла ее мамочкой и покупала продукты. А в итоге старушка осталась без крыши над головой. Теперь она живет в доме престарелых. У нее не осталось даже личных вещей.
В Хабаровском крае меняется расписание пригородных поездов. Немного иначе они будут ездить несколько дней — с 1 по 12 декабря. Всем, кто пользуется электричками, стоит учесть, что отправляться теперь они будут раньше. В минтрансе региона озвучили новое расписание.