Главное
Спецоперация на Украине
04:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 30 ноября

В Хабаровском крае озвучили дату написания итогового сочинения.

Источник: Комсомольская правда

Традиционно в первую среду декабря одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение. Это своего рода допуск к ЕГЭ. В этом году экзамен выпал на 6 декабря. Если выпускник сдать не сможет, то пересдавать будет в феврале и апреле. В этот раз для школьников предоставят три темы, которые будут отличаться от московских.

В Хабаровске поймали 45-летнюю женщину, которая обманула бывшую свекровь. Она уговорила пенсионерку продать дом с участком, обещая купить ей квартиру. При этом мошенница называла ее мамочкой и покупала продукты. А в итоге старушка осталась без крыши над головой. Теперь она живет в доме престарелых. У нее не осталось даже личных вещей.

В Хабаровском крае меняется расписание пригородных поездов. Немного иначе они будут ездить несколько дней — с 1 по 12 декабря. Всем, кто пользуется электричками, стоит учесть, что отправляться теперь они будут раньше. В минтрансе региона озвучили новое расписание.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В России запретят увольнять матерей-одиночек: К чему это приведет
Военная спецоперация на Украине 30 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта