03:13 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Эксперт рассказала «МК в Хабаровске», как зима влияет на качество воды
Что влияет на качество воды? Существует множество факторов, рассмотрим один из них — это время года.
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Обычно наихудшее состояние — весной. Зимой лед сковывает все вокруг, и грязь не проникает в воду так, как весной, когда снег тает и все, чем он покрывался, проникает в водоемы. В результате весной в воде наблюдается повышение концентрации органических веществ.
Однако зима тоже далеко не безопасна. Из-за оледенения количество воды понижается. Это приводит к росту концентрации в ней солей. А вот осенью на качестве воды сказывается количество осадков. В особенности это заметно в городах, где повышается уровень углекислого газа, который возвращается в водоемы.
Чтобы жители городов были в безопасности от увеличения органических веществ, попавших в воду, по словам эксперта-биохимика компании «Барьер» Марии Кулешовой, добавляется больше хлора. Этот процесс еще называют гиперхлорированием. Тогда в воде из крана может появиться едкий запах, как в бассейне. В большей степени это может чувствоваться весной.
«Какие критерии качества существуют у питьевой воды? Среди основных выделяют именно жесткость. Этот фактор зависит от концентрации кальция и магния. Они содержатся в любой воде и полезны для организма, однако их переизбыток негативно сказывается на качестве воды, и, как следствие, может сказаться на здоровье человека. Также в ней могут быть и металлы. Они в большей степени появляются ввиду изношенности труб водопроводных систем, так как перед подачей в них вода проходит несколько стадий очистки», — сказала Мария Кулешова.
В итоге из-за сезонных изменений воды у горожан может возникнуть желание устанавливать дополнительную, уже домашнюю, фильтрацию.