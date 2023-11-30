03:10 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Дату потепления в Приморье назвали метеорологи
В нижней тропосфере начнется трансформация холода в сторону тепла.
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В начале рабочей недели Приморье оказалось под влиянием циклона, который принес в край небольшой и умеренный снег. Однако уже к выходным синоптическая обстановка изменится — в регионе потеплеет. Точную дату назвали метеорологи, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «Примгидромет».
С началом календарной зимы, 1 декабря, холод в нижней тропосфере начнет трансформироваться в сторону тепла, морозы ослабеют. По прогнозам, существенных осадков в Приморье не ожидается. Потеплеет в первый день зимы и в дальневосточной столице.
На понедельник, 4 декабря, синоптики обещают Владивостоку снег и усиление северо-западного ветра.
«Максимальная температура составит −5…-7 °С. Во вторник ветрено, преимущественно без осадков. Станет холоднее, ночью −9…-11 °С, днем −6…-8 °С. В дальнейшем осадков не предвидится. Ночные морозы усилятся до −13…-15 °С, днем −7…-10 °С», — уточнили специалисты.