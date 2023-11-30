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03:10 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Дату потепления в Приморье назвали метеорологи

В нижней тропосфере начнется трансформация холода в сторону тепла.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 3 м/с 32% 764 мм рт. ст. +3°
Источник: PrimaMedia.ru

В начале рабочей недели Приморье оказалось под влиянием циклона, который принес в край небольшой и умеренный снег. Однако уже к выходным синоптическая обстановка изменится — в регионе потеплеет. Точную дату назвали метеорологи, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «Примгидромет».

С началом календарной зимы, 1 декабря, холод в нижней тропосфере начнет трансформироваться в сторону тепла, морозы ослабеют. По прогнозам, существенных осадков в Приморье не ожидается. Потеплеет в первый день зимы и в дальневосточной столице.

На понедельник, 4 декабря, синоптики обещают Владивостоку снег и усиление северо-западного ветра.

«Максимальная температура составит −5…-7 °С. Во вторник ветрено, преимущественно без осадков. Станет холоднее, ночью −9…-11 °С, днем −6…-8 °С. В дальнейшем осадков не предвидится. Ночные морозы усилятся до −13…-15 °С, днем −7…-10 °С», — уточнили специалисты.

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